شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة وهند صبرى وإليسا.. تعرف على "حكم واقتباسات" النجوم على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الحين والآخر يستخدم نجوم الفن على السوشيال ميديا ، كلمات واقتباسات من مشاهير الفن والفكر والأدب خلال تعليقهم على صورهم ومشاركتهم على السوشيال ميديا، والتي عادة ما يكون لها دلالات أو تعبيرا عن حالة مزاجية أو موقف معين، والتي انتشرت خلال الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.

الفنانة هند صبرى، واحدة من الفنانات التي عادة ما تستشهد بكلمات الأدباء والشعراء، والتي كانت آخرها مقولة للأديبة والكاتبة الأمريكية الراحلة هيلين كيلر، قائلة: "الشيء الوحيد الأسوأ من كونك أعمى هو أن يكون لديك بصر ولا تمتلك البصيرة"، ولأكثر من مرة استخدمت أيضا عبارات ومقولات أيقونة الموضة كوكو شانيل، وكان آخرها مقولة " ‘إن اكثر الافعال شجاعة، هو ان تفكر لنفسك. بصوت عال".





واستشهدت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها بموقع انستجرام، في آخر صورة لها والتي ظهرت من خلالها بدون مكياج، بمقولة عن السعادة للأديب البرازيلي الشهير باولو كويلو، حيث قال :" قمة السعادة ان تجد شخصاً يُشبه روحكَ كثيراً".

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وكانت حرصت المطربة اللبنانية إليسا على الاستشهاد بمقولة للإمام على رضى الله عنه في طلب الخير عبر حسابها بموقع تويتر، فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تمر بها العديد من الدول من تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث كتبت:"اطلبوا الخير من بطون شبعت ثم جاعت لأن الخير فيها باق ولا تطلبوا الخير من بطون جاعت ثم شبعت لأن الشح فيها باقٍ.. الإمام على".



