ماجد المهندس يحتفى بتخطى أغنية "مو ضرورى" الـ 6 ملايين مشاهدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب ماجد المهنددس بوصول مشاهدات أغنيته الجديدة "مو ضروري" إلى أكثر من 6 ملايين مشاهدة منذ طرحها في 2 يوليو، حيث نشر بوستر دعائي للأغنية الجديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، محتفلا بتخطي أغنيته الـ 6 ملايين مشاهدة.
وقال المطرب ماجد المهنددس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مساء الخميس :"كل يوم مليون مشاهدة مو ضروري تتخطى الـ6 ملايين مشاهدة خلال 6 أيام فقط ... ويبقى البرنس ماجد المهندس الرقم الصعب دائما".
وكان المطرب ماجد المهندس، قد طرح مؤخرا كليب "يالى أحبك موت" فى عيد الفطر، وهي واحدة من أغنيات ألبوم " شهد الحروف"، والأغنية من كلمات الأمير فهد بن خالد، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد عادل، وإخراج الكليب وليد ناصيف، وتم تصويرها بدبي لمدة ثلاثة أيام .
ويشمل ألبوم ماجد المهندس الجديد 10 أغانى متنوعة من ضمنهم أربع أغانى من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر، في تعاون شعاره الطرب والأصالة على أن تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقي الأغاني حسب خطة طرح أعدتها الشركة المنتجة للترويج للألبوم، والأغنيات الأربعة هى "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن ، "ياللي أحبك موت" كلمات فهد بن خالد، "جفن الليل" كلمات بدربن عبدالمحسن " لحظة هواي" كلمات دايم السيف.
وقد تولى كتابة الأغنيات نخبة من أهم شعراء العالم العربي و من أبرزهم بدر بن عبد المحسن و سعود بن عبدالله و خالد المريخي ويوسف الشطي وفهد بن خالد ودايم السيف .
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