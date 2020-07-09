شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب خالد: أحلم باتحاد الدول المغاربية مثل أوروبا وإلغاء الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نجم الراى الجزائرى، الشاب خالد، إنه يحلم بوطن مغاربى كبير موحد مثل الاتحاد الأوروبى، مشددًا على أن تحقيق "هذا الحلم سيمنحنا القوة"، وأوضح الشاب خالد، خلال حوار أجراه مع إذاعة "موزاييك" التونسية، "حلمى أن تتوحد الدول المغاربية وأن أنتج عملا فنيا ضخما يجمع التونسى والمغربى والجزائرى ويكسر الدنيا".

وأضاف "أمنيتى أن أجمع كل المغرب الكبير ونغنى عن الحب والالتئام.. نحن قادرون على أن نصبح مثل أوروبا"، وأشار النجم الجزائرى، إلى أن توحيد الدول المغاربية سيمنحها "القوة"، مضيفا "عندنا دول رائعة، نحتاج فقط إلى إلغاء الحدود وسنظهر للعالم أننا متحدون"، واختتم حديثه، "يا رب استر لنا المغرب الكبير، واحفظنا من فيروس كورونا"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس.

يشار إلى أن الشاب خالد، أصدر فى مايو الماضى أغنية جديدة، اختار لها عنوان "يا دلالى"، وتزامنت مع الحجر الصحى الذى كان مفروضا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقبل سنوات قليلة، ذكرت تقارير إعلامية أن الشاب خالد حصل على الجنسية المغربية واستلم جواز سفره المغربى، بعد انتهاء حفل فنى كان قد أحياه فى مدينة الدار البيضاء.

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وفى حوار سابق، تحدث الشاب خالد عن الجنسية المغربية، وقال: "أفتخر بها وأستحقها.. أنا أعتبر المغرب بلدى الثانى وقضيت فيه فترات جميلة"، ويأتى حديث الشاب خالد عن حلم توحيد الدول المغاربية، بعد أيام من تأكيد الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، أن بلاده ستتجاوب بالترحيب إذا اتخذ الجانب المغربى مبادرة لأجل الأزمة القائمة بين البلدين، وسط استمرار لإغلاق الحدود البرية منذ ما يزيد عن ربع قرن.

وقال تبون، فى مقابلة صحفية، إن الجزائر ليس لديها مشكلة مع المغرب ولا مع الملك محمد السادس، مضيفا أنه فى حال اتخذت المملكة مبادرة فسيكون مرحبا بها لأجل إنهاء المشكلة بشكل نهائى، وبداية الأسبوع الجارى، أعلن المغرب تعيين سفير جديد فى الجزائر، ويتعلق الأمر بمحمد آيت وعلى.