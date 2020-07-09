تعرض الفنان الكويتي جاسم النبهان لأزمة صحية ونقله للمستشفى

رنا صلاح الدين - تعرض الفنان الكويتي جاسم النبهان، لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها للمستشفى لإجراء عملية جراحية وتلقي العلاج.

الإعلامية الكويتية مي العيدان نشرت صورة لجاسم النهان من المستشفى، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

جاسم النبهان

مي أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "دعواتكم للفنان الكبير جاسم النبهان دخل المستشفى لإجراء عملية قسطره.. الله يقومه بالسلامه".

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جاسم النبهان

وجاسم النبهان ممثل كويتي انضم «لفرقة المسرح الشعبي» عام 1964 بعد أن كانو رفضوا انضمامه إليهم عندما تقدم إليهم بعد تأسيس الفرقة وذلك كونه ما زال طالبًا حينها. كما التحق بـ «بمعهد الدراسات المسرحية» الذي أسسه زكي طليمات.

تزوج مرتين الأولى من الممثلة طيبة الفرج، ولديهما 6 أبناء هم: طلال وفاطمة ومحمد وعنود وعبد الله وعزيزة، وله من زوجته الثانية نجيبة اللنقاوي ابنتين هما الممثلة حصة وأسماء.