الموت يفجع مصطفى قمر

رنا صلاح الدين - فجع الفنان المصري مصطفى قمر بوفاة ابن عمه، والذي يدعى "سامح قمر".

الفنان المصري نشر صورة تجمعه بابن عمه الراحل، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، ونعاه بقوله: "توفى إلي رحمة الله ابن عمي/ سامح قمر ربنا يرحمه برحمته".

وأضاف: "كنت بحبه جدا كان زي أخويا بالظبط، وكان سند لينا الطيبة والجدعنة والرجولة ربنا يرحمك يا سامح فجيعة بالنسبة لعيلة قمر كلها " إنا لله وانا إليه راجعون" ادعوله بالرحمة".

يذكر أن الفنان المصري مصطفى قمر قد شارك مؤخرا في أغنية جديدة تحمل اسم "زحمة الأيام" وذلك بالتعاون مع النجوم إيهاب توفيق، وحميد الشاعري، وهشام عباس.

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وأظهرت صور نشرها الفنان إيهاب توفيق عبر حسابه الرسمي على إنستجرام جانبًا من الاستعدادات لطرح الأغنية معلقًا قائلاً: ‎تحضيرات اغنية (زحمة الأيام) قريبًا مع الحبايب حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس.

يذكر أن النجوم الأربعة قد تشاركوا في حملة إعلانية عرضت في شهر رمضان الماضي، حيث قدموا خلال الحملة الإعلانية أغنية حماسية بعنوان «قادرين».

مصطفى قمر

من ناحية أخرى، يشارك مصطفى قمر كضيف شرف، ضمن أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، من بطولة النجم كريم عبد العزيز، وماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وتدورأحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التى لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال.