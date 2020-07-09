جريمة في الوسط الفني.. الفنانة عبير بيبرس تقتل زوجها

رنا صلاح الدين - في فاجعة اهتز لها الوسط الفني، قضت الفنانة المصرية عبير بيبرس، على زوجها طعنا بعد خناقة اشتدت بينهما.

وألقت النيابة القبض على عبير بيبرس، التي اعترفت بالجريمة وأنها تشاجرت مع زوجها الذي صفعها على وجهها وسبها بألفاظ خادشة، لتلتقط قطعة زجاج وتغرسها في صدره.

وأضافت، أن زوجها كان دائماً التعدي بالضرب عليها بدون سبب، مؤكدة أنها فقدت أعصابها يوم الحادث فقامت بطعنه طعنة نافذة، وأنها

طلبت من زوجها الطلاق عدة مرات بسبب معاملته السيئة ولكنه كان يرفض، وحدث مشادات كثيرة بينهما إلى أن كان وقت الكارثة في آخر مشاجرة بينهما ومات فيها.

وأصدرت النيابة قرارا بحبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

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وعبير بيبرس فنانة صاعدة في العقد الثالث من عمرها دخلت عالم التمثيل بالصدفة، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية، بدأت ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان ”كما تدين تدان“.

عبير بيبرس

في عام 2014، بدأت رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي "إلسع وفلسع" بطولة الفنانين شريف صبحي ومنير مكرم وآمال رمزي، والذي ظهر فيه الفنان أحمد بدير والفنان أحمد فرحات كضيوف شرف، ومن إخراج إيهاب عبداللطيف.

وزوج عبير بيبرس، هو رجل أعمال غير مشهور، توفى على الفور.