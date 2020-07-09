أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني يحتفلان ببدء تصوير فيلم "30 مارس" بالكمامات.. صور

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري أحمد الفيشاوي والفنانة دينا الشربيني ببداية تصوير فيلمهما الجديد "30 مارس"، بحضور عدد من فريق العمل، مع حرص الجميع على ارتداء الكمامات.

الفيشاوي نشر مجموعة صور من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "احتفالنا ببداية تصوير فيلم ٣٠ مارس مع أطول منتج في مصر راني مِسحال".

احمد الفيشاوي ودينا الشربيني

وأضاف: "من اليمين للشمال ( ابراهيم حرفوش مدير الإنتاج ، ريمون رمسيس المنتج الفني ، حميد المدني الكاتب ، المنتج راني مسحال ، المخرج احمد خالد موسي و دينا الشربيني)".

احمد الفيشاوي ودينا الشربيني

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وتابع: "وبطولة (أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعه، وياسمين رئيس)".

احمد الفيشاوي ودينا الشربيني

ومن ناحية أخرى، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها مؤخرا بإلغاء الحكم الصادر بإلزام الفنان المصري أحمد الفيشاوي بدفع إيجار الشقة المقيمة بها ابنته في إنجلترا.

وكشفت المحامية سناء لحظي في تصريحات صحفية، أن الحكم الصادر جاء بإلغاء دفع موكلها أحمد الفيشاوي مبلغ ٢٣٠٠٠جنبه إسترليني، هي في الأصل شقة زوجية تقيم فيها بصحبة زوجها الحالة بإنجلترا، ودفعت بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى.