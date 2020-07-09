غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلادها الـ55.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق بعيد ميلادها مع أسرتها، وذلك أثناء تواجدها في أحد المصايف.‏

الفنانة المصرية نشرت مجموعة صور من أجواء الحفل، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بحضور ابنتها "روتانا" وحفيدتيها.

غادة علقت على الصور بقولها: "مرسي #صلاح#لميس#روتانا#يسرية على المفاجاة الحلووووووة اوى دى #بحبكم".

كما ظهر مقطع فيديو ظهرت فيه غادة وهي تدخل إلى إحدى الغرف، لتفاجأ بتحضير حفل لها لمناسبة عيد ميلادها بحضور زوجها هيثم زنيتا وأفراد أسرتها.

يُذكر أن غادة كانت قد فاجأت جمهورها بإعلان عقد قرانها على هيثم زينتا، مدير تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «سلطانة المعز»، وصرحت الفنانة انها كانت قد ارتبطت بهيثم من قبل إلا أن علاقتهما لم تكتمل، حتى أنها انقطعت عن التواصل مع زنيتا بعد تصوير مسلسلهما «حكاية حياة»، ليعاودا الحديث منذ عام تقريبا، واتفقا على الزواج مؤخرا وتم عقد القران، وشهد عليه المخرج محمد بكير والمؤلف إياد إبراهيم، كما حرصت الراقصة المصرية دينا على عمل زفة للعروسين في كواليس التصوير.

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ولم تؤجل غادة

عبدالرازق شهر العسل مع زوجها بعد قرار وقف الطيران بسبب أزمة كورونا، وقررت قضائه داخل مصر في إحدى المدن السياحية.

غادة حرصت على مشاركة محبيها أجواء شهر العسل بصور مميزة جمعتها بعريسها الجديد على الشاطئ، والمفاجأة كان اصطحاب الفنانة لابنتها روتانا وحفيدتيها، بالإضافة لعدد من صديقاتها المقربات، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها، متمنيين لها الحب والسعادة والتوفيق بحياتها الزوجية الجديدة.