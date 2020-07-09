أوس أوس يتذكر نجله الراحل بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري محمد أسامة الشهير بأوس أوس، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، برسالة مؤثرة عن نجله علي والذي وافته المنية مؤخراً.

أوس أوس، قال في منشوره: "مفيش كلام يتقال غير الحمد لله، حتة مننا سبقتنا في الجنة بإذن الله، ربنا استرد وديعته وكان أحلى حاجة في الدنيا بس ما يتعزش أكيد على اللى خلقه ولا هنكون أحن عليه من ربنا وبإذن الله يكون في كفالة سيدنا إبراهيم إلى أن نلتقى يا حبيبي، ربنا يصبرنا على فراقك يا علي وربنا يربط على قلبنا أنا ورويدا ويخليلنا عمر يارب، وربنا يبعد أي حاجة وحشة عننا وعن أى حد اللهم أمين ونتقابل قريب يا علي، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

اوس اوس

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وكان نجل أوس أوس، قد رحل عن عالمنا عن عمر ٣ أشهر وأثيرت العديد من الشائعات حول سبب وفاته ومنها سقوطه أرضاً وأخرى حول إصابته بكورونا، وأخرى حول سقوطه من البلكونة.

وردت شقيقة نجم مسرح مصر، على التساؤلات التي أثيرت حول سبب وفاة أبن شقيقها، نافية أن يكون بسبب إصابته بفيروس كورونا أو سقوطه من البلكونة كما يتردد، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام": "أرجوكم كفاية مكالمات ورسائل عن سبب الوفاة.. كلنا وضحناها أن الوفاة طبيعية لا كورونا ولا وقع ولا حد عمله حاجة".

وأضافت: "ياريت يكون فيه تقدير واحترام لمشاعر البعض أنا ليه اقعد أرد علي مكالمة واقعد بالساعة احلف باللى حصل انه قدر وعمره انتهي، شكر الله سعيكم ماحدش يتصل بيه ولا يبعتلي رسائل وياريت ماحدش يعمل لروايدا منشن علي الخبر عشان بيفضل موجود عندها".