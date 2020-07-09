شقيق ياسمين عبدالعزيز ينفي تنازله عن دعاوى قضائية ضد بعض الفنانين

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حقيقة الأخبار التي نشرت حول اعتذاره للنجوم الذين أساءوا إليه بعد أزمته مع شقيقته، وتنازله عن القضايا التي قام برفعها ضد عدد من النجوم.

وائل عبدالعزيز، قال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "ملحوظة بس لأن الصحافة بتاخد الكلام وتنقله على مزاجها.. أنا لم ولن أعتذر لشخص غلط فيا ولم يبدأ بالاعتذار.. واعتذاري لم يكن إلا لأصدقاء مقربين وزملاء اتصلوا بيا في وقت مكانش تمام ورديت بشكل عصبي عليهم".

وأضاف: "أما خطواتي القانونية أنا ماشي فيها مع الأستاذ محامي العائلة، محمد حمودة المحامي والأستاذ رئيس النقابة أشرف زكي مع من تداولوا اسمي عبر صفحاتهم من الزملاء ولم أر منهم حتى الآن أي اعتذار على ما بدر.. وأرجو من الأخوة الزملاء الصحفيين التحري عن أي خبر قبل نشره وشكرا".

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وائل عبدالعزيز

وكان الفنان وائل عبدالعزيز قد أعلن مؤخرا تقدمه بشكوى لنقيب المهن التمثيلية، ضد 5 فنانين قاموا بسبه والتشهير به، على خلفية أزمته الشهيرة مع شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهم: "إدوارد - ريهام سعيد - عمرو عبدالعزيز - محمد محمود عبدالعزيز - ريم البارودي)، وقناة أوربت برنامج القاهرة اليوم.

وائل عبدالعزيز