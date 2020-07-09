حفيدة رجاء الجداوي توجه رسالة مبكية لجدتها الراحلة: شكرا على كل حاجة

رنا صلاح الدين - وجهت "روضة"، حفيدة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، رسالة مبكية لجدتها الراحلة، عبرت فيها عن اشتياقها الشديد لها.

حفيدة الفنانة الراحلة كتبت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "هيوحشني أني أدخل أوضتك فجأة وأقولك "امتحان مفاجئ هاتي السكريبت " وأسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع هيوحشني أني أدخل عليكي وأقولك "ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة يا جوجا" و كالعادة طبعا بتقطعيني".

رجاء الجداوي وحفيدتها

وتابعت: "هيوحشني أني أكون نايمة والاقي مامي داخلة عليا تقولي الحقي أنا نزلت Story أو طلعت live أو أي كارثة من الكوارث التانية بتعتك نجري أنا و مامي على أوضتك و تقوليلنا جملتك الشهيرة مالو التيليفون أبو قرص".

رجاء الجداوي وحفيدتها

وأضافت: "هيوحشني أني أقعد اتفرج عليكي وأتعلم منك.. هيوحشني تريقتك مع صحابي.. هيوحشني خفة دمك وكرمك وأخلاقك وتسامحك هيوحشني أنك تفهميني وتناقشيني وتساعديني وتديني رأيك".

رجاء الجداوي وحفيدتها

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اختتمت كلامها بقولها: " كان عندي 43 يوم استعد فيهم بس امبارح لقيت نفسي بفتح باب أوضتك بقولك يا أنا ووقفت سكت كتير وقلت الله يرحمك يا حبيبتي شكرا على كل حاجة".

رجاء الجداوي وحفيدتها

وكانت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، قد توفيت صباح الأحد ٥ يوليو، بعد معاناة طويلة مع فيروس كورونا.

وشهدت مستشفى أبو خليفة بالاسماعيلية صلاة الجنازة على الفنانة رجاء الجداوي بحضور أفراد أسرتها والطاقم الطبي بالمستشفى.

ثم تم نقل جثمان الفنانة الراحلة في تابوت حديدي بسيارة إسعاف إلى مدفن خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا في البساتين.

رجاء الجداوي وحفيدتها