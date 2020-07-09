40 حفلا جماهيريا تعيد الحياة لدار الأوبرا المصرية.. وداعا للملل

يحيي النجم المصري محمد منير، الخميس 16 يوليو/تموز، حفلاً جماهيراً في دار الأوبرا المصرية، وذلك بعد تخفيف قيود الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد).

ويأتي حفل منير ضمن برنامج دار الأوبرا الصيفي الذي يضم 40 حفلاً متنوعاً في المسارح المفتوحة والتي تقرر إنشاؤها والعمل بها طوال فترة الصيف.





وقال مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إنَّ كوكبة من نجوم الغناء والموسيقى في مصر والعالم العربي تشارك في البرنامج الصيفي.

وأضاف صابر لـ"الخليج 365" أن باقة النجوم تضم محمد منير وعمر خيرت وعلي الحجار ورائد موسيقى الجاز يحيى خليل، ومدحت صالح وفرقة الرقص المسرحي الحديث وفرقة باليه أوبرا القاهرة وفرقة الموسيقى العربية وفرقة مسار إجباري.

وأشار إلى أنَّ حجز الحفلات متاح إلكترونياً عبر الموقع الرسمى لدار الأوبرا المصرية على الإنترنت.

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وأكد أن دار الأوبرا مستعدة لاستقبال ضيوفها من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الجمهور و العاملين.

ولفت إلى أن الدار ملتزمة باستقبال 25% من الطاقة الاستيعابية للمسارح ودخول الجمهور عبر بوابات التعقيم بعد قياس درجة الحرارة وتطبيق مسافات التباعد الاجتماعي بين الحضور وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض.

وكانت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، قد اعتمدت برنامج استئناف النشاط الصيفي وشددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الجماهير.

وتنطلق فعاليات البرنامج الخميس 9 يوليو/تموز، بحفل طربي على مسرح النافورة الخارجي يشارك فيه نجوم فرقة الموسيقى العربية مي فاروق وأحمد عفت وصابرين النجيلي.



