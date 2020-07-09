كورونا يؤجل طرح فيلم الرعب Halloween Kills عاما كاملا

بعد أن كان مقررا طرحه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل تقرر تأجيل طرح فيلم الرعب Halloween Kills لعام 2021، لحين استقرار الأمور في ظل جائحة كورونا وعودة افتتاح صالات العرض من جديد بشكل كامل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفيلم الذي تجسد فيه الدور الرئيسي النجمة جيمي لي كورتيز، تقرر تأجيل طرحه لعام كامل، بسبب مخاوف منتجيه من استمرارية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة.

وأعلن عن قرار تأجيل الفيلم، مؤلفه جون كاربنتر، ومخرجه ديفيد جوردون جرين، إذ نشر كاربنتر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، يعلن من خلالها تأجيل طرح الفيلم حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021 لحين التأكد من أن طرحه يتم في ظروف آمنة للجميع.

كما وعد كاربنتر أن يتم طرحه للمشاهدة عبر تقنية IMAX المتطورة للعرض السينمائي، حتى يستمتع المشاهدون بأجواء من الإثارة والرعب أقرب ما يكون للحقيقة.