مروان خوري يكشف الإعلان الدعائي لـ“كمل حياتك”

يستعد النجم اللبناني مروان خوري لطرح أحدث أعماله الفنية بعنوان “كمل حياتك” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ونشر مروان خوري صورة بوستر الأغنية عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” وأعلن من خلال تعليقه عليها عن بدء العد التنازلي لطرح الأغنية فكتب: “انتظروا جديدي كمل حياتك.. اشتركوا بالقناه وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد”، وهو ما رفع منسوب التشويق لدى جمهوره في مختلف أنحاء الوطن العربي وبلدان الإغتراب.

وحققت الصورة الدعائية للأغنية آلاف الإعجابات عبر صفحة مروان خوري في “إنستغرام”، كما أشاد عدد كبير من المتابعين في تعليقاتهم باللوك الجديد الذي ظهر به مروان في البوستر.

جدير بالذكر أن مروان خوري كان قد طرح مؤخرًا أغنية قصيرة تحمل عنوان “هيدي مش غنية”، كتحية منه إلى الطاقم الطبي والقوى الأمنية والصليب الأحمر اللبناني الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الناس في ظل الأوضاع الصعبة التي فرضها انتشار فيروس “كورونا”.

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