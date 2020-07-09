جنات تكشف عن حملها بصورة في البحر

القاهرة – لايف ستايل
تحرص الفنان جنات على مشاركة أخبارها وصورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة يومياتها مع ابنتها "جنات" التي تحمل اسمها.
اليوم أعلنت جنات عن حملها الثاني بصورة على مركب في عرض البحر، شاركتها عبر حسابها على انستغرام، وكتبت معلقة: "أفتقدكم يا أصدقائي، أتمنى ان تمر هذه الفتره الصعبة علينا بخير، خدوا بالكم من نفسكم، حامل"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من المتابعين الذين أرسلوا التبريكات والتهاني إليها.
يشار إلى أن جنات، غنت مؤخرًا، الأغنية الدعائية لمسلسل "بخط الإيد" وهي دويتو مشترك بينها وبين الفنان وليد سعد، وهي من تأليف تامر حسين، وألحان وليد سعد
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