محمد رمضان ينتظر "تيك توك" مع ساكو ويستعد لأغنيته مع نجم الراب الفرنسي متري جيمس

يستعد الفنان محمد رمضان، خلال الأيام المقبلة، لتسجيل أغنيته الجديدة مع نجم الراب العالمي متري جيمس.

وانتهى رمضان، مؤخرا من تسجيل أغنيته الجديدة "تيك توك" التي يتعاون معه فيها النجم الأمريكي سوبر ساكو، والمقرر طرحها على يوتيوب النصف الثاني من شهر يوليو.



"تيك توك" تأجلت بسبب أزمة كورونا، وتم تصويرها بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم المقطع الخاص به في بلده.

"تيك توك" كلمات وألحان فرغلي بلاكس، و توزيع سوبر ساكو، Executive Producer محمود الشيخ، مهندس ديكور كريم المهدي، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج MR1 Production.

آخر أغاني النجم محمد رمضان، كانت "كورونا فيروس"، فيما كانت آخر أغاني النجم الأمريكي سوبر ساكو، أغنية "ميجانا".

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