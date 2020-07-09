القاهرة – لايف ستايل
يستعد الفنان محمد رمضان، خلال الأيام المقبلة، لتسجيل أغنيته الجديدة مع نجم الراب العالمي متري جيمس.
وانتهى رمضان، مؤخرا من تسجيل أغنيته الجديدة "تيك توك" التي يتعاون معه فيها النجم الأمريكي سوبر ساكو، والمقرر طرحها على يوتيوب النصف الثاني من شهر يوليو.
"تيك توك" تأجلت بسبب أزمة كورونا، وتم تصويرها بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم المقطع الخاص به في بلده.
"تيك توك" كلمات وألحان فرغلي بلاكس، و توزيع سوبر ساكو، Executive Producer محمود الشيخ، مهندس ديكور كريم المهدي، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج MR1 Production.
آخر أغاني النجم محمد رمضان، كانت "كورونا فيروس"، فيما كانت آخر أغاني النجم الأمريكي سوبر ساكو، أغنية "ميجانا".
قد يهمك ايضا:
محمد رمضان يستعد لطرح أغنية «تيك توك» قريبًا
شقيقة محمد رمضان تشعل الجدل حولها من جديد علي السوشيال ميديا
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان ينتظر "تيك توك" مع ساكو ويستعد لأغنيته مع نجم الراب الفرنسي متري جيمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.