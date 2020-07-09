أمير طعيمة يستعيد ذكريات "عُطل فني" ويشكر تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
أكد الشاعر أمير طعيمة، أن مسرحية "عُطل فني"، ستظل من أقرب أعماله الفنية إلى قلبه، قائلًا: "خلال 24 سنة فن، عطل فني أقرب التجارب لقلبي".
وأضاف "طعيمة"، عبر "تويتر": "80 شخص تحولوا لعائلة حقيقية خلال شهور من العمل الجاد والنجاح شكرًا كل نجوم العمل وكل الفرقة".
وتابع موجهًا حديثه للمستشار تركي آل الشيخ: "شكرًا أخي الغالي، المحرك الأساسي للعمل واللي اختار القوام الرئيسي ويسر لنا كل سبل النجاح، ربنا يجمعنا ببعض قريبًا".
المسرحية بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، أوتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.
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