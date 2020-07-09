فيديو| طرح الإعلان التشويقي لفيلم "الغسالة" على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شركات نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز، الإعلان التشويقي لفيلم الغسالة، وذلك على صفحة نيوسنشري بتطبيق تيك توك، على أن يكون متاحًا لمدة 24 ساعة.

وصاحب الفيديو التعليق التالي "أول غسلة.. الغسالة دارت وقريبًا دورتها دور العرض".

"الغسالة" يشارك في بطولته: محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلي الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة شيرين رضا.

يكشف الإعلان التشويقي عن غسالة متطورة، تسافر بالجميع عبر الزمن، وينتج عن ذلك صراعات مثيرة بين أبطال الحكاية. الغسالة من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

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وتدور الغسالة حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

وفي الغسالة يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم "قصة حب" الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب 2019.

الفيلم من إنتاج نيوسنشري للإنتاج وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز، وتوزيع داخلي لشركة دولار فيلم، وخارجي لشركة N Star.