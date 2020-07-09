الليلة.. القناة الثانية تنقل حفل مي فاروق من الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
في إطار التعاون بين وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام، تقرر بث حفلات دار الأوبرا المصرية المقامة بالمسرحين النافورة والمكشوف، على شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصري اعتباراً من التاسعة مساء اليوم الخميس 9 يوليو.
ويشهد اليوم الأول نقل السهرة الطربية التي يحييها نخبة من نجوم الأوبرا، هم: مي فاروق، أحمد عفت، صابرين النجيلي، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزي الذي يشارك لأول مرة.
ويتضمن الحفل باقة مختارة من أهم أعمال الموسيقى العربية، التي شكلت جزء من الوجدان الفني، وذلك حتى يتمكن جموع المواطنين من متابعة مختلف ألوان الفنون.
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