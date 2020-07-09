هؤلاء يشاركون مي عمر بطولة "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختار القائمون على مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر الفنانين المشاركين في بطولة العمل، وأنهوا التعاقد معهم، وذلك تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

وتم التعاقد مع كل من: أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل.

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام، ومن المقرر بدء التصوير مطلع شهر أغسطس المُقبل، وتخوض به مي عمر أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، وتعمل حاليًا على التحضير للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والأغاني، لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة .

وكان آخر أعمال مي عمر مسلسل "الفتوة"، والذي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان ياسر جلال، وشارك فس بطولة العمل: أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبدالخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.