هل تسببت صباح في هروب نور الهدى من مصر.. طارق الشناوي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هي إحدى النجمات اللاتي تمتعن بجمال الوجه والصوت، فحققت خلال مشوارها الفني القصير، شهرة واسعة، رغم أنها تركت مصر في أوج شهرتها.

المطربة اللبنانية نور الهدى، التي رحلت عن عالمنا منذ 22 عاما، ترك إرثًا فنيًا كبيرًا، وأعمال سينمائية مهمة أبرزها "شباك حبيبي"، "ما تقولش لحد"، "حكم الزمن".

أما أشهر أغانيها "يا ساعة بالوقت اجري"، "شباك حبيبي"، "يا جارة الوادي"، "هل هلال العيد"، وغيرها من الأغاني الخالدة.

وقال الناقد طارق الشناوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن نور الهدى ظهرت بعد عمالقة مثل أم كلثوم، وأسمهان، وليلى مراد، واستطاعت أن تثبت نفسها، وهذا يعني أنها لاقت صدى عظيمًا.

وتابع: "أنتج لنور الهدى 3 من كبار الموسيقيين في مصر هم محمد عبدالوهاب، ومحمد فوزي، وفريد الأطرش، وهي كانت حالة مهمة جدا".

وأكد الناقد الكبير أن صباح ليس لها يد في خروج نور الهدى من مصر كما يقال، فصباح ظهرت بعد نور الهدى.

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وأضاف: "في الأربعينيات داخل نقابة الموسيقيين كان هناك رفض للمطرب العربي، وكانت أم كلثوم وقتها نقيبة الموسيقيين، ووقتها رفعوا شعار أخي جاوز الظالمون المدى".

واستكمل: "للحق، أم كلثوم وقفت وقتها ضدهم، وقالت إن مصر يجب أن تستقبل كل الأصوات، المصرية والعربية".

وعن بداياتها، قال: "اكتشفها الفنان الكبير يوسف بك وهبي، أثناء زيارته للبنان، واسمها الحقيقي هو ألكسندرا، وأطلق عليها اسم نور الهدى، وكان من أكثر المتحمسين لها الشاعر كامل الشناوي، كما كتب لها الشاعر الكبير مأمون الشناوي بعض الأغاني".

وأوضح الناقد الكبير أن نور الهدي لم تكن تتمتع بالقدرة على الضبط المالي، بمعنى أنها خسرت حينما أنتجت لنفسها أفلامًا، وأتصور أن الأمور المادية هي التي أبعدتها عن استكمال المشوار.

وعن موهبتها الفنية، قال: "هي صوت جميل ومبهج وظهرت في مرحلة مهمة، لكن صباح كان حضورها أقوى من نور الهدى، فأخذت فرصًا أكبر، رغم أن نور لحن لها كبار الموسيقيين، وعلى رأسهم القصبجي والشريف وفريد الأطرش وعبدالوهاب".

وأشار "الشناوي" أن وجود صباح لم يكن بمؤامرة لكنها حينما قدمت إلى مصر واستقرت، كانت أكثر عزيمة وإصرارًا من نور الهدى، فعملت رصيدًا ضخمًا من الأفلام، والفارق الزمني بينهما ليس بكثير، لكن كان من الصعب في وجود صباح أن تعاود نور التواجد خاصة أن صباح أثبتت جدارة كما أنها كانت خفيفة الظل وتمتلك وجهًا جميلاً.

واختتم الشناوي حديثه قائلا: "صباح كانت بالنسبة للجمهور وجهًا مشبعًا، خاصة أن نور تركت الساحة بإرادتها، وعودتها كانت صعبة نظرًا لوجود فنانة لبنانية تمتاز بكل شيء، خاصة أن لديها موهبة فن الأداء أكثر من نور".