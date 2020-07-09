بينها .."Sully" و "Remember Me"أفلام سهرة الخميس على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرض مجموعة من القنوات باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي، ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة اليوم:

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في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم السيرة الذاتية والإثارة Sully، إنتاج عام 2016، بطولة توم هانكس، آرون إيكهارت، لورا ليني، آنا غان، كتابة وإخراج تود كومارنيكي.

تدور أحداث الفيلم، حول القصة الحقيقية للكابتن سولي سولينبرجر، الذي تمكن من الهبوط بطائرته المعطلة على سطح نهر هدسون من أجل إنقاذ جميع الركاب على متنها، لكن وبينما كان يحصد ثمار المعجزة التي نفذها على نهر هدسون، يهدد تحقيق فتحته الجهات المختصة بتدمير حياته المهنية.

أما في تمام الساعة العاشرة مساءً، تعرض القناة فيلم الأكشن The Revenant، إنتاج عام 2016، بطولة ليوناردو دي كابريو، توم هاردي، ويل بولتر، دومينال غليسون، ومن إخراج أليخاندرو غونزاليز إيناريتو.

تدور أحداث الفيلم في عام 1823، حول قصة المستكشف الأسطوري هيو جلاس، وسعيه من أجل البقاء وتحقيق العدالة. عند تعرضه لهجوم وحشي من قبل دب، يترك جلاس؛ ليواجه مصير الموت بعد أن غدر به أحد أفراد فريق الصيد الخاص به.

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في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" الفيلم الدرامي Demolition، إنتاج عام 2015، بطولة جيك جيلنهال، نعومي واتس، جودا لويس، إخراج جين مارك فالي.

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الفيلم عُرض في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عام 2016، وتدور أحداثه حول ديفيس، وهو مستثمر بنكي ناجح، يعاني بعد أن فقد زوجته في حادث سيارة مأساوي. لكن ما بدأ كرسالة شكوى إلى شركة تمتلك إحدى آلات البيع الذاتي، سرعان ما يتحول إلى سلسلة رسائل ستكشف النقاب عن اعترافات شخصية مقلقة.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة الفيلم الرومانسي Remember Me، إنتاج عام 2010، بطولة روبرت باتينسون، إيميلي دي رافن، كريس كوبر، لينا أولين، بيرس بروسنان، ومن إخراج آلن كولتر.

تدور أحداث الفيلم حول طالب شاب مشاكس يقع في حب فتاة مفعمة بالحيوية بعد أن التقيا عن طريق الصدفة، ولكن بعد أن تشفى روحها بشكل غير متوقع وتلهمه، تنكشف على الفور أسرار خفية، والظروف التي جمعتهما سويا سرعان ما تهدد ببطء علاقتهما، فهل سيستمران معًا؟.

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وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، الفيلم الأكشنLara Croft: Tomb Raider ، إنتاج عام 2001، بطولة أنجلينا جولي، نواه تايلور، كريس باري، ومن إخراج سيمون ويست.

تدور أحداث الفيلم حول استكشاف الإمبراطوريات الضائعة والعثور على الكنوز التي لا تقدر بثمن ومعاقبة الأشرار في معارك قاتلة هي مجرد أعمال يومية بالنسبة للمغامرة لارا كروفت، غير أن سرا من ماضي والدها على وشك أخذها إلى أعظم التحديات التي واجهتها.

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في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم الجريمة والإثارة الهندي Kaabil، إنتاج عام 2017، بطولة هريثيك روشان، يامي غوتام، ومن إخراج سانجاي غوبتا.

تدور أحداث الفيلم، عندما يتعرض رجل أعمى لمأساة فظيعة، لا شيء سيقف في طريق بركان من الغضب مندفع بنيران الانتقام.