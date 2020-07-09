عمرو دياب يحتفل بمرور 20 عاما على ألبوم "تملي معاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

احتفل الفنان عمرو دياب، بمرور 20 عامًا على إصدّار ألبوم "تملي معاك" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر عمرو دياب، صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو يرتدي "بلوفر" الشهير الذي ظهر به في كليب "العالم الله"، وعلق قائلا: "20 سنة تملي معاك".

وحقق ألبوم "تملي معاك" نجاحًا كبيرًا بمجرد طرحه عام 2000 وتعاون عمرو دياب في الألبوم مع عدد من كبار الشعراء والملحنين مثل "مجدي النجار، بهاء الدين محمد، عمرو مصطفى، عصام كاريكا، شريف تاج، أمير طعمية وأيمن بهجت قمر".

