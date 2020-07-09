محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: انتشرت منذ ساعات شائعة طلاق الفنانة ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. ومنذ قليل، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بزوجها داخل منزلهما، وعلقت بـ"إيموشن" قلب. Advertisements بينما رد "أبو هشيمة" في التعليقات قائلا: "أحبك". يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، دياب، هبة مجدي، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داوود، هبة عبدالغني، إدوارد، سارة الشامي، عصام السقا، أحمد الشامي، ومن إخراج مرقس عادل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الطريقة ردت ياسمين صبري على شائعة طلاقها.. وأبو هشيمة يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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