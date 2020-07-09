تراند اليوم : انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة تشعل السوشيال ميديا.. ما الأمر؟

تداولت نشطاء التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بانفصال الممثلة المصرية ياسمين صبري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد زواج دام أشهر قليلة فقط.

وردت الفنانة ياسمين صبري بنشرها صورة تجمعها بزوجها أبو هشيمة من الإجازة، وهو يحتضنها، وعلقت عليها بـ”إيموجي” قلب، لتشير إلى نفي الشائعات التي انتشرت صباح اليوم، وتؤكد على استمرار زواجهما.





وأشارت بوابة "أخبار اليوم" إلى أن مصدر هذه الشائعة ما زال مجهولا، ولكنها انتشرت بقوة بين مستخدمي موقع "فيسبوك".

واحتفل رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل، بعقد قرانه على الممثلة المصرية ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

Advertisements



