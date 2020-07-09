الثلاثاء.. أحمد عزب ومحمد ياسر يحييان حفلا على مسرح النهر بساقية الصاوي

يجتمع كل من الشاعرين أحمد عزب ومحمد ياسر على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي يوم الثلاثاء الموافق 14 من يوليو، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً على مسرح النهر.

ويشار إلى أحمد عزب يلقب ب "إبن الجنوب"، بدأ فى كتابة الشعر منذ أكثر من 7 سنوات وأقام 16 حفلة شعر داخل وخارج القاهرة،

أصدر ديوان "زهايمر.

ومحمد ياسر بدأ فى كتابة الشعر منذ الصغر واشترك في عدة مسابقات شعرية وحصل على المركز الأول فى التأليف فى كل من المنيا وبنى سويف ونظم أمسية شعرية فى الساقية عام 2019.