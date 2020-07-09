شاهد..البرومو الدعائي الرسمي لفيلم "الغسالة"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الغسالة"، وذلك عبر التطبيق الشهير "تيك توك"، وأعلنت عنه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" تم نشر الصورة الدعائية للفيلم، علقت عليها "الغسالة دارت وقريباً دورتها في دور العرض"، وانتهى فريق العمل من تصوير الفيلم منذ 3 أسابيع وانتظروا عرضه بمجرد فتح صالات العرض السينمائي بعد أكثر من 3 شهور من غلقها بسبب وباء وانتهى فريق العمل من تصوير الفيلم منذ 3 أسابيع وانتظروا عرضه بمجرد فتح صالات العرض السينمائي بعد أكثر من 3 شهور من غلقها بسبب وباء كورونا Advertisements فيلم "الغسالة" من تأليف عادلصليب، إخراج عصام عبد الحميد، ، ويشارك فى بطولته أحمدحاتم ،محمود حميدة ، محمد سلام ، شيرين، أحمد فتحى ، طاهر أبو ليلة، ويعتبر الفيلم هو التعاون الثاني بين الزاهد وحاتم بعد نجاحهما الكبير سوياً في فيلم "قصة حب". شاهد البرومو من هنا

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