شاركت الفنانة حلا شيحا جمهورها بصورة جديدة لها بإطلالة طبيعية دون مستحضرات التجميل ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام". علقت حلا على الصورة بحكمة تفضلها قائلة:"قمة السعادة ان تجد شخصاً يُشبه روحكَ كثيراً...باولو كويلو"، وأشاد متابعيها بإطلالتها الهادئة التي خلت من مستحضرات التجميل. السعادة ان تجد شخصاً يُشبه روحكَ كثيراً...باولو كويلو"، وأشاد متابعيها بإطلالتها الهادئة التي خلت من مستحضرات التجميل. يذكر ان حلا قد شاركت في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "خيانة عهد" من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد". السباق الرمضاني من خلال مسلسل "خيانة عهد" من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث إطلالتها..حلا شيحا تتخلى عن المكياج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.