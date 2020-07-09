ياسمين صبري تكشف حقيقة طلاقها من أبو هشيمة

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة رومانسية مع زوجها رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
الصورة جاءت رداً على شائعة الطلاق التي انتشرت صباح اليوم على مختلف المواقع الإخبارية، واكتفت ياسمين بوضع رمزالقلب تعليقاً على الصورة.
يذكر أن ياسمين قد تزوجت من أبو هشيمة في شهر إبريل الماضي، في حفل بسيط اقتر على العائلة والأصدقاء فقط، بعد قصة حب استمرت لعدة شهور.
يذكر أن ياسمين قد شاركت درامياً من خلال مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من أحمد مجدي، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار.
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