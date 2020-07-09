شاهد .. في أحدث ظهور لـ صباح سالم تغير كبير في ملامحها بعد 20 عامًا

تداول رواد السوشيال ميديا بعض الصور الحديثة للفنانة القديرة صباح السالم، وذلك في أحدث ظهور بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا.
وظهرت صباح السالم من خلال الصور بتغير في ملامحها، حيث ظهرت بمظهر مختلف تمامًا عنالذي عرفه جمهورها.
ويشار إلى أن الفنانة صباح السالم تبلغ حاليًا عامها الـ 63 وقد عرفت بأدوارها البارزة في الدراما السورية في سنوات الثمانينات والتعسينيات كما اشتهرت بجمالها ونعومة
وحققت النجمة السورية نجاحًا بمشاركتها في فيلم الحدود تأليف محمد الماغوط عام 1984، حيث ظهرت فيه إلى جانب الفنان القدير دريد لحام بشخصية الصحفية، وبعدها قدمت شخصية هند في فيلم الرقص مع الشيطان عام 1993 من تأليف الكاتب محمد خليل الزهار وإخراج علاء محجوب وإنتاج المؤسسة المصرية العامة للسينما.
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