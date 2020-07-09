حفلات الاوبرا على شاشة التليفزيون المصري

فى اطار التعاون بين وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للاعلام، تقرر بث حفلات دارالاوبرا المصرية المقامة بالمسرحين النافورة والمكشوف على شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصري، اعتباراً من التاسعة مساء اليوم الخميس 9 يوليو

ومن المقرر أن يتم نقل السهرة الطربية التى يحييها نخبة من نجوم الاوبرا هم مي فاروق ، احمد عفت ، صابرين النجيلي ،

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ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزى الذي يشارك لاول مرة.

وتتضمن باقة مختارة من اهم اعمال الموسيقى العربية التى شكلت جزء من الوجدان الفنى للامة ، وذلك حتى يتمكن جموع المواطنين من متابعة مختلف الوان الفنون الراقية والهادفة التى تختص الاوبرا بتقديمها .