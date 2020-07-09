محمد شلبي يعود التمثيل من خلال "بين السطور"

يعود الفنان الشاب محمد شلبي للتمثيل بعد انقطاع عدة سنوات بسبب الدراسة، حيث بدأ التمثيل منذ أن كان طفلا وشارك بعدد من الأعمال الفنية سواء الفيديو كليب أو السينما والدراما.
وقال محمد شلبي إنه سعيد بعودته لشغفه الحقيقي وهو التمثيل مرة أخرى بعد انقطاعه لسنوات بسبب تركيزه في دراسته، مؤكدا سعادته بالانضمام لفريق عمل فيلم بين السطور، والذي يدور في إطاررومانسي أكشن، وسيتم تصوير العمل بين القاهرة والغردقة.
يذكر أن محمد شلبي قد بدأ التمثيل والمشاركة في الأعمال الفنية منذ طفولته، حيث شارك في أغنية يابا فين وفيلم أبو علي، ومسلسل ملك روحي، وفيلم الدادة دودي، وفيلم الرجل الغامض بسلامته.
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