كشف المخرج مصفى فكري، عن منافسة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2020 بين باقي أعمال التي شاركت في الموسم.
وأكد "فكري" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن مسلسل ونحب تاني ليه كان العمل الرومانسي الوحيد تقريبًا، ولكن على مستوى الأعمال الدرامية بشكل عام فحقق المسلسل نجاح كبير وجعله من أقوى الأعمال الدرامية في موسم 2020.
يشار إلى أن "ونحب تاني ليه" تدور القصة حول غالية التي تتعرض لمشاكلمع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.
يذكر ان المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى فكري لـ "الوفد": ونحب تاني ليه ضمن أقوى الأعمال الدرامية في موسم 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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