امسية كلاسيكية لاوركسترا القاهرة السيمفونى يستأنف بها نشاطه الفنى حيث يقام حفل بقيادة المايسترو هشام جبر ومشاركة عازفة الفيولينة الفنلندية لورا فيرتانين ليدر اوركسترا الاتحاد الاوروبى وذلك فى الثامنة مساء السبت 11 يوليو على مسرح النافورة بالاوبرا .

يتضمن البرنامج عدد من اهم الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها متتابعة بيرجننت لـ جريج ، رومانس للڤيولينة والاوركسترا لـ بيتهوفن ، متتابعة لـ جورج بيزيه . Advertisements

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيمفونى يستأنف نشاطه الفنى بامسية كلاسيكية على مسرح النافورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.