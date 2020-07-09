بمناسبة مرور 20 عام على إصداره..أغاني انطلقت إلى العالمية من ألبوم "تملي معاك"

يحتفل جماهير الهضبة عمرو دياب بمرور 20 عام على طرح ألبومه الشهير "تملي معاك"، والذي تم إصداره شهر يوليو من عام 2000، وأحدث ضجة موسيقية وغنائية لامثيل لها في مسيرة دياب الفنية.

ضم الألبوم 10 أغاني هم "تملي معاك، واعمل ايه، قلبي اختارك، كده عيني عينك، سنين، لوكان يرضيك، بعترف، صعبان عليا، وهي عاملة ايه، سنين"، تعاون فيهم دياب مع كبار الشعراء أبرزهم"أحمد علي موسى، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد"، والملحنين "شريف تاج، عمرو مصطفى، عصام كاريكا"، وحمل التوزيع الموسيقي الكامل للألبوم الموزع الشهير طارق مدكور".

ولم يقتصر نجاح الألبوم في مصر والعالم العربي فحسب، بل انطلقت اصداء نجاحه إلى العديد من الدول الأجنبية، وتم ترجمة عدد من أغاني الألبوم إلى عدة لغات منها"البلغارية، الهندية، التركية، الإيرانية، الألبانية، الأسبانية، اليونانية".

أخذتا أغنيتي "تملي معاك، العالم الله" نصيب الأسد من النسخ الاجنبية للألبوم، تم تقديم "تملي معاك" بـ 8 لغات "البلغارية، الروسية، التركية، الأرمينية، الهندية، الإنجليزية"

النسخة الهندية من أغنية "تملي معاك"

وتم غناءها مؤخراً بواسطة فريق W24 الكورية، قاموا بغناءها باللغة العربية بالرغم من صعوبتها.

تملي معاك من كلمات:أحمد علي موسى، ألحان:شريف تاج، توزيع: طارق مدكور.

أما أغنية "العالم الله" تم تقديمها بأكثر من 12 نسخة أجنبيه بعدة لغات "الصربية، التركية، الهندية، الإيرانية، العبرية، الأسبانية، البلجيكية"

من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عمرو مصطفى، عمرو دياب، توزيع:طارق مدكور.

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وانضمت عدة أغاني أخرى من الألبوم "قلبي أختارك، بعترف، وهي عاملة إيه دلوقت"، إلى العالمية، حيث تم تقديمها بالنسخة"الهندية، التركية، الإيرانية"

أغنية قلبي اختارك من كلمات:ربيع السيوفي، ألحان:شريف تاج، توزيع:طارق مدكور

أغنية بعترف من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:طارق مدكور

أغنية وهي عاملة إيه دلوقت من كلمات:بهاء الدين محمد، ألحان: عصام كاريكا، توزيع:طارق مدكور.

قام دياب بالاحتفال بالألبوم وذلك بنشر منشور عنه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، ليعلن عن توافره للإستماع على إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة.