أصالة تنشر صور تجمعها بمايا دياب وتعلق على صداقتهما

الخميس 9 يوليه 2020

أصالة

نشرت الفنانة أصالة صور جمعتها بالفنانة مايا دياب، وظهرا في الصور بإطلالة باللون الأسود، وعلقت أصالة على الصور بكلمات مدح وغزل في مايا دياب، معلقة على صداقتهما.



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وعلقت أصالة على الصور التي جمعتها بمايا دياب قائلة: "مايا هيّي وحده منّ ناس مافي منّهم كتير... كلّ حدا بيعرفها وقريب منّها بتقدر تكون منّ أحلى وأغلى الأصحاب ، فيها من الصّفات الحلّوه كتير كتير ، قلّبها فلّه، وروحها فرح ، وشهمه وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها".

كانت الفنانة أصالة، أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان خلال الشهور الماضية، وهو ما تسبب في تأثيرات نفسية سلبية عليها حيث فقدت بعض الوزن، وأكدت من خلال تصريحاتها أنها ما زالت تحبه برغم الانفصال، مما أثار حالة من التعاطف منها من جانب محبيها، خاصة وأنها لم تعلن أبداً عن السبب وراء طلاقها 14 عاماً من الزواج، حيث تزوج الثنائي في يوم 27 مارس 2006، حيث أنجبت أصالة منه طفلين توأم هما آدم وعلي في مايو 2011، وذلك قبل إعلان الطلاق رسمياً أوائل العام الجاري.

كانت أصالة نشرت صورة تجمعها بابنتها شام وهي تزين لها شعرها باستخدام الياسمين وعلقت عليها: "مثلما تشكّلت بروحي ياسمينة من الشّام تفتّحت داخل قلبي وكياني إبنتي بيديها النّقيّتين تُزيّن شَعري بالياسمين الّذي يُمثّلها .. وعدتني وصدقت بأنّ تكون مصدر سعادتي وزهوي وافتخاري باأُمّي الغاليه الحنونه المُبالغه في الشّعور والفيّاضه بالتّعبير الحمد لله كثيراً على نعمة وجودكم حولي وبجانبي أبنائي الغوالي برئاسة قلّبك العظيم".