ناشطة سعودية تشبّه نفسها بـ هيفا وهبي: "الكل يبغى يشتهر على أكتافك يا هيفاء"

الخميس 9 يوليه 2020

هيفا وهبي

اثارت الناشطة السعودية هند القحطانى​ جدلا كبيرا بعد تشبيه نفسها بالفنانة اللبنانيةهيفاء وهبى​. وفي التفاصيل ان هند ردّت على سؤال مُتابعة: "ليش ماتغنين صوتك حلو؟"، لترد بالقول: "الله، أمنية أتمنى أن تتحقق، ليش لاء، عالأقل أكون مؤدية، أنا صوتي بالغناء عادي جدا، بس ينفع أكون مؤدية، بكسر الدنيا، وأصير هيفاء وهبي السعودية".

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واشارت القحطاني الى ان الأحداث التي تحدث معها شبيهة بالتي مرّت بها هيفا وهبي قائلة: "اللي قاعد يصير معي زي اللي صار مع هيفاء وهبي في بداياتها بالضبط، فممكن ينتهي الأمر بأني أصير مؤدية زي هيوفة".

وأضافت هند: "وجه الشبه بيني وبين هيفاء وهبي، إنها أول ما طلعت الساحة، صار اللي يسوى واللي مايسوى يتكلم فيها، الكل يبغي يشتهر على أكتافك يا هيفاء، وأنا نفس الشيء، اللي يسوى واللي مايسوى يبغى يشتهر على حس هند القحطاني، المشكلة، وبكل فخر أقولها، أنا من مشاهير الصف الأول، أنا في رأس الهرم، في أعلى القائمة، نمبر ون، واللي يحطون راسهم براسي، مافي مجال للمقارنة، ما تستحتون؟".

وتابعت: "أغلب اللي واقفينلي بالمرصاد، ومساكين يعتقدون أنفسهم ند لي، لا ياحبايبي، ماهم مشهورين مغمورين درجة عاشرة تحت الصفر، إيش هالتطلع؟ كل واحد يعرف قدر نفسه، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه".

وختمت بالقول: "معظم الناس لهم منافسين من نفس المستوى، في أي مجال نعرفه، يعني اللي بينهم حرب ضروس، متكافئين، إلا أنا، يعني اللي صار مع هيوفة اللي أنا أحبها وأموت فيها، قاعد يتكرر معي، يتكلموا عنها وينتفخوا كالبالون وفجأة ينفقعون، ويطيرون".