كورتني كارداشيان تكشف سبب إنسحابها من برنامج عائلتها:"بيئة سامة"

الخميس 9 يوليه 2020

كورتني كارداشيان Advertisements

كشفت نجمة تلفزيون الواقع ​كورتني كارداشيان​ سبب إنسحابها من برنامج عائلتها الشهير، والذي يحمل عنوان "Keeping Up with the Kardashians" قائلةً:" لقد كنت أصور البرنامج دون توقف لمدة 14 عامًا، كنت أشعر بعدم الرضا وأصبح البرنامج عبارة عن بيئة سامة بالنسبة لي".



وأضافت في مقابلتها مع مجلة Vogue Arabia في إصدار يوليو/أغسطس: "أصبحت أقدر الخصوصية ووجدت أن توازن اللحظات الخاصة مع التواجد في عرض واقعي أمر صعب، ولدى بعض الأشخاص هذا الاعتقاد الخاطئ بأنني لا أريد العمل، وهذا غير صحيح، أنا أبحث عن سعادتي وأضع طاقتي في ما يجعلني سعيدة".

وتابعت:""أبذل دائمًا قصارى جهدي، فعندما أكون مع أطفالي لا أحمل هاتفي وأركز على ما نقوم به ونتواصل". ومن ناحية أخرى، تحدثت كورتني عن مرحلة الشيخوخة، إذ قالت: "لست خائفة من التجاعيد أو الشيخوخة، فأنا أعتني ببشرتي جيدًا وأحافظ عليها بطريقة مثالية، لكن التجاعيد جزء من عملية الشيخوخة".