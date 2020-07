كورتني كارداشيان تكشف سبب إنسحابها من برنامج عائلتها:"بيئة سامة"

الخميس 9 يوليه 2020

كشفت نجمة تلفزيون الواقع ​كورتني كارداشيان​ سبب إنسحابها من برنامج عائلتها الشهير، والذي يحمل عنوان "Keeping Up with the Kardashians" قائلةً:" لقد كنت أصور البرنامج دون توقف لمدة 14 عامًا، كنت أشعر بعدم الرضا وأصبح البرنامج عبارة عن بيئة سامة بالنسبة لي".