شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هكذا علّقت ياسمين صبري على طلاقها من أبو هشيمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت الفنانة ياسمين صبري، على الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول طلاقها من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ونشرت ياسمين صورة تجمعها بزوجها أبو هشيمة من الإجازة، وهو يحتضنها، وعلقت عليها بـ”إيموجي” قلب، وبهذه الطريقة تنفي ياسمين أنباء طلاقها من أبو هشيمة.

يُذكر أن ياسمين صبري، كانت قد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل فرصة تانية، وتدور أحداثه في إطار درامي حول فتاة تدعي فقدان الذاكرة حتى تتمكن من الانتقام من حبيبها السابق، وهو من بطولة ايتن عامر، دياب، محمود البزاوي، أشرف زكي، تأليف محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.

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