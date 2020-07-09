كليب Bon Voyage لكارول سماحة يقترب من 4 ملايين مشاهدة

بعد أيام من طرحها على موقع يوتيوب، حققت أغنية Bon Voyage للفنانة اللبنانية كارول سماحة، 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة. الأغنية من كلمات السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف، ومن إخراج بتول عرفة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز في أول تعاون مع كارول. وشارك في الكليب الفنان باسل الزارو. Advertisements قد يهمك أيضا: كارول سماحة تعبر عن سعادتها بنجاح كليب “Bon Voyage” محمود الليثي يطرح «تقلان علينا» عبر اليوتيوب

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