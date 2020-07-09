تعرف على حقيقة مشاركة عبلة كامل فى فيلم "كيرة والجن"

كشف المؤلف أحمد مراد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج القاهرة، اليوم، الذى يقدمه الفنان إدوارد، حقيقة مشاركة النجمة الكبيرة عبلة كامل فى فيلم "كيرة والجن" للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، لافتاً إلى أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة، وما هو إلا شائعة، مؤكداً أن شركة سينرجى لم تتواصل مع النجمة الكبيرة من البداية، موضحاً أن وجودها فى العمل يعد شرف كبير لصناع العمل، ولكن لم ترشح من الإساس، وخبر استبدالها بفنانة أخرى بعد خبر اعتزالها كذب وليس له أساس من الصحة.

وتابع أحمد مراد أن المخرج مروان حامد يواصل عقد جلسات العمل استعداداً لاستئناف التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً أن الفيلم قد بدأ تصويره الفترة الماضية وتوقف تصويره بسبب فيروس كورونا المستجد، والأن نستعد لعودة استكمال التصوير متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور.

يشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت انتشار بعض الأخبار غير المؤكدة عن اعتزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل التمثيل، خاصة بعد ابتعادها عن الحياة الفنية فى السنوات الأخيرة، إضافة إلى تغيير أرقام التليفونات الخاصة بها لعدم القدرة على الوصول إليها، وحتى الآن لم تظهر عبلة كامل للتعليق على هذه الأنباء.

يذكر أن النجم كريم عبد العزيز يجسد شخصية "كيرة" خلال أحداث الفيلم، بينما يجسد النجم أحمد عز شخصية "الجن"، كما تجسد النجمة هند صبرى شخصية "دولت فهمى" ، وانضم للعمل كل من، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامرنبيل ، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الاعلان عنهم تباعاً، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الاجانب من المتوقع أن تعلن عنهم الشركة أيضاً خلال الفترة المقبلة .

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الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى، والفيلم انتاج سينرجى فيلمز برئاسة أحمد بدوى.

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