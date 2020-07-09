عمرو محمود ياسين ضيف برنامج «بحب الإذاعة» الخميس

يحل السيناريست عمرو محمود ياسين، ضيف برنامج "بحب الإذاعة"، اليوم الخميس، مع الإعلامية شافكي المنيري على راديو نغم اف ام، وذلك في تمام الساعة مساءً.

يتحدث عمرو محمود ياسين، عن مسلسله الأخير "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وقد حقق نجاحًا كبيرًا جدًا.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

يذكر أن المسلسل يضم ألمع نجوم الفن من ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر،أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، تارا عماد، عماد رشاد، كارولين , صبا الرافعي، علا رشدي، إسلام جمال، مصطفى حشيش، سليمان عيد، محسن صبري، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، سمر مرسي، أمنية العربي، أحمد جمال سعيد، أحمد سعيد عبدالغني، أيمن مرجان، إيمان السيد، إيهاب فهمي.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

عمرو محمود ياسين يرد على الدولي أحمد حسن بسبب تصريحاته عن الأعمال الفنية

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل بصورة وتعليق