القاهرة – لايف ستايل
احتفل النجم عمرو دياب بمرور 20 عاما على طرح ألبومه تملي معاك، الذي طرح في صيف عام 2000 ومن إنتاج شركة عالم الفن.
ونشر عمرو دياب، صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو يرتدي "بلوفر" الشهير الذي ظهر به في كليب "العالم الله"، وعلق قائلا: "20 سنة تملي معاك".
يشار إلى أن آخر ألبومات عمرو دياب هو "سهران" الذي طرح في فبراير 2020.
ويضم الألبوم 14 أغنية وهي جامدة بس، هيعيش يفتكرني، مهرجان، جميلة، حلوة البدايات، روح، زي مانتي، مكانك في قلبي.
قد يهمك أيضا:
عمرو دياب يتصدر تريند التويتر
خالد حلمي يوجّه رسالة للفنانة إليسا عقب خروجه من "ذا فويس"
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يحتفل بمرور 20 عاما على طرح ألبومه "تملي معاك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.