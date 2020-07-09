القاهرة – لايف ستايل نشر الفنان تامر حسني فيديو للمطرب عمر كمال وهو يغني اغنية "بعيش" عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" . وعلق "تامر" علي الفيديو قائلاً: الله يا عمر يا فنان يا أصيل.

وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرا. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة. Advertisements قد يهمك ايضا: عمر كمال يطلب الدعاء من الجمهور عبر "انستجرام" هاني رمزي يحكي لقاءه بـ عمر كمال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمر كمال يغني أغنية «بعيش» لـ تامر حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.