محمد رشاد يكشف تفاصيل جديدة عن أزمته الأخيرة

وجه المطرب محمد رشاد رسالة شكر لجمهوره لدعمه له في أزمته الأخيرة، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وقال "رشاد" خلال الفيديو : "شكرًا لكل الدعم اللي شوفته اليومين دول والحقيقة المشكله منذ سنوات وحاولت بشتى الطرق الوصول لحل لايكون به مزله وانكسار لاي طرف ولكن لم نصل لحل".

وتابع المطرب محمد رشاد حديثه قائلًا : " واطمأنكم ان القادم سيكون أفضل طول ما أنتم في ضهري لأنكم أقرب حد ليا وإذا لم يتواجد حل لهذه الأزمة بالتأكيد سوف أعلن تفاصيلها".

ويذكر ان كانت كشفت المذيعة مي حلمي لجمهورها عن الأزمة التي تمر بها هي وزوجها المطرب محمد رشاد مؤخرًا، وذلك عبر مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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