3 نجوم يحتفلون بعيد زواجهم هذا الأسبوع بمشاركة الجمهور ذكرياتهم السعيدة

احتفل عدد من نجوم الفن بذكرى زواجهم والتي تصادفت وحلت في أسبوع واحد، وحرص كل منهم على مشاركة الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات جديدة من يوم زواجهم الذي أقيم قبل سنوات.

وسام بريدي وريم السعيدي

الإعلامي وسام بريدي شارك الجمهور عبر حسابه على انستجرام بمقطع فيديو من يوم زواجه من ريم السعيدي الذي تم قبل 3 سنوات، وتحديدًا يوم 8 يوليو لعام 2017، وعبر وسام بريدي عن مدى عشقه لزوجته وعلق قائلًا: "أفضل قرار في حياتي... أحبك يا ملكتي، وذكرى سنوية سعيدة، لا أستطيع الانتظار لملاقاتك قريبًا".

من جانبها ردت ريم السعيدي على رسالة زوجها الرومانسية في عيد زواجهما، وقالت: "أفضل يوم في حياتي.. أحبك"، كما تلقى الثنائي تعليقات عدد كبير من جمهور كل منهما، الذين تمنوا لهما حياة سعيدة.

سيرين عبد النور وفريد رحمة

النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، تحتفل اليوم، الأربعاء، بعيد زواجها الـ12 من زوجها فريد رحمة، حيث نشرت سيرين عبر حسابها على انستجرام، مجموعة صور من حفل زفافها، كشفت عنها للمرة الأولى، وأظهرت رومانسيتهما خلال الزفاف.

وعلقت سيرين عبد النور وقالت: "صاروا 13 سنة.. والعمر كله يا رب، عيد زواج 7/8/2007"، وتلقت سيرين التهاني من قبل عدد من النجوم ومنهم الفنانة لطيفة التونسية، بالإضافة إلى عدد كبير من جمهورها.

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جوليا روبرتس وداني مودر

في السياق نفسه احتفلت النجمة العالمية جوليا روبرتس بعيد زواجها الـ18، حيث شاركت جمهورها على انستجرام، بصورة حديثة جمعتها بزوجها داني مودر، وظهرت فيها وهي تقبله على وجهه ليشيد الجميع برومانسيتهما معًا.

وتزامن احتفال جوليا روبرتس بعيد زواجها، مع انتشار شائعة انفصالها، إلا أنها حرصت على نفي

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