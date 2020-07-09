مساعدة رجاء الجداوي لـ22 عاماً تبكيها وتكشف صفاتها في الحياة اليومية

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو لمساعدة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي واشارت فيه خلال لقاء أجري معها إلى أنها عملت لديها لمدة 22 سنة. ولفتت إلى أنها لم تشعر يوماً بالانزعاج وأنها كانت دائماً تحظى بالمودة والاحترام.

كما ذكرت أنها كانت تلقى الاحترام والتقدير من كل الأشخاص الذين عرفوها وأنها لم تتفوه يومياً بكلمة مسيئة مع الإشارة إلى أنها لن تلتقي أحداً آخر مثلها أبداً. وأحدث الفيديو ضجة على تلك الحسابات وحقق على أحدها أكثر من 82 ألف مشاهدة في ساعات قليلة بعد نشره.

ويشار إلى أن أميرة الطويل، ابنة الراحلة، كشفت في وقت سابق ما حدث خلال لحظاتها الأخيرة في المستشفى. وقالت إنه تم إعلامها بالوفاة عند الخامسة والنصف من صباح الأحد 5 تموز (يوليو) 2020. واضافت في لقاء عبر الهاتف أجرته معها الإعلامية المصرية لميس الحديدي: "ذهبت وجدت كل الإجراءات منتهية واستأذنوني للصلاة على جثمانها. كانوا متأثرين للغاية لدرجة في لحظات كنت أنا التي تواسيهم وليس العكس".

وتابعت: "أبلغوني قبل الوفاة بيوم أن نتيجة اختبار الفيروس جاءت ايجابية وهو الأمر الذي شكّل لنا صدمة كبيرة لأنها كانت ستعيد كل الأدوية ومرحلة العلاج مجدداً. لكن كان الله أكرم لاختياره لها الأفضل".

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