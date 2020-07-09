جنات تفاجئ الجميع بحملها الثاني

فاجأت الفنانة المغربية جنات متابعيها بأحدث إطلالة لها من خلال صورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت فيها وهي تجلس على متن أحد القوارب وتبين انها حامل بطفل جديد.

وكشفت هذا من خلال التعليق حيث كتبت: "أفتقدكم يا أصدقائي. أتمنى أن تمر هذه الفتره الصعبةعلينا بخير. خدوا بالكم من نفسكم. حامل".

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين حيث حققت الصورة أكثر من 35 إعجاب في ساعات قليلة وتمنى الجميع لها ولجنينها الصحة والسلامة.

ويشار إلى أن الفنانة أنجبت ابنتها الأولى من زوجها رجل الأعمال المصري محمد عثمان نعمان في العام 2019. وأتى ذلك بعد مرور عامين تقريباً على إعلان زواجهما المفاجئ من خلال نشر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي قفطاناً أخضر مطرزاً بالسقلي وبدت محمولة على الأكتاف وهي تتمايل على الطريقة المغربية.

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كما نشرت عدداً من الصور ظهرت فيها بتكشيطة بيضاء اللون برفقة عريسها، علماً أن هذا الزواج هو الثاني لها بعد طلاقها من الملحن المصري محمد ضياء.

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