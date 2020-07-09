النجمة أفنان الباتل تتصدَّر حديث السعوديين وتعود إلى منصات التواصل

أطلق رواد موقع ”تويتر“ وسما تحت عنوان #افنان_الباتل، وهي نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية المعروفة، وذلك عقب ساعة واحدة من ظهورها في حسابها عبر تطبيق ”سناب شات“ مرة أخرى بعد غياب استمر 3 أشهر منذ الخامس من أبريل الماضي.وتصدرت أفنان الباتل حديث السعوديين بعد تفاعل الكثيرين على وسم #افنان_الباتل، حيث تناقل المغردون أمر عودتها، بعدما دونّت رسالة في حسابها على ”سناب شات“ قائلة: ”اشتقتولي قد ما اشتقتلكم؟“.

وتباينت ردود الفعل بين مرحب ومنتقد، خصوصا وأن عودتها تأتي بعد تلقيها انتقادات واسعة من الجمهور بسبب مقطع فيديو أثناء تسوقها بأحد المولات، وكانت تشتري كميات كبيرة من علب حليب الأطفال لتخزينها بغرض تأمين ابنها في حال نقصت هذه السلعة؛ بسبب انتشار أزمة فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد.

وغرّدت متابعة تُدعى ”حصة“ عبر حسابها بمحادثة بينها وبين إحدى صديقاتها أبلغتها فيها بعودة أفنان الباتل وعلقّت قائلة: ”#أفنان_الباتل أحلى واحده تبشرني برجعتها“.

وكتبت أحلام الزهراني: ”#افنان_الباتل وليه فرحانين برجعتها وش قدمت للمجتمع غير التبذير والفشخرة الزايدة عن حدها مياعة ومصالة وإعلانات ما توقف يمكن تنجلط لو ما تعلن كل شيء تقوله عبارة عن إعلان أو حتى إعلان مبطن سواء مويه أو تمر أو حتى قهوه ما من ورا متابعتها أي فايدة“.

في المقابل، سخرت من عودتها فئة أخرى فقالت مغردة: ”#افنان_الباتل شكلي أنا الوحيدة اللي ما لاحظت إنها اختفت عشان ألاحظ رجوعها“، وأضافت أخرى تُدعى مها: ”#افنان_الباتل اللي مادرا إنها غايبة أصلا لايك“.

واتضح من تغريدة متابعة تُدعى ”سامية“ أن أفنان الباتل كانت قد أغلقت حسابها في ”سناب شات“ طوال فترة أزمة كورونا واختفت بعيدًا عن الأنظار، وأنها لاحظت عودتها وفتح حسابها مجددًا، إذْ شاركت لحظة عودة فتح الحساب من خلال ”سكرين شوت“، ونشرتها في تغريدة معلقّة: ”#أفنان_الباتل افنان رجعت مو مصدقه أخيرا“، ورحبت بها أخرى فقالت: ”والله توه نوووور السنااااااب … اكتشفت أنها الوحيده اللي كنت اتابعها بكل دقة #أفنان_الباتل“.

وكان آخر ظهور للسعودية أفنان الباتل في ”سناب شات“ في الخامس من أبريل / نيسان الماضي، حيث انتقد مغرّدون سلوكها بسبب مقطع فيديو التسوق واتهموها بإثارة رعب الأمهات وخوفهن من عدم توفر السلع، مؤكدين أن سلوكها قد يشجع أشخاصًا آخرين على تخزين السلع.

وأكدوا أن هذا قد يضر باقتصاد الدولة ويرفع الأسعار ويسبب أزمة اقتصادية للمواطنين، نتيجة شح السلع وارتفاع سعرها بعد التدافع على شرائها بكميات كبيرة، ودشن مغردون وقتها وسمًا بعنوان أفنان الباتل الجشعة، منتقدين فيه سلوكها، كما طالبوا بمحاسبتها على تصرفها.

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والسعودية أفنان الباتل هي ابنة رجل الأعمال المعروف سليمان الباتل، وتزوجت من عبد العزيز الناصر عام 2017، حيث استمرت الاحتفالات بالزفاف 3 أيام متتالية، ولفت حفل الزفاف آنذاك الأنظار بسبب البذخ الذي صاحبه؛ ما جعلها حديث وسائل الإعلام المختلفة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر ولادة أفنان الباتل لطفلها الأول تركي، وسط تكتمها على الأمر الذي أثار استغراب عدد من متابعيها؛ لأنها لم تكن تظهر عليها علامات الحمل.

وبعدها أرادت أفنان تأكيد الأنباء التي تم تداولها حول وضعها طفلًا، فنشرت أول صورة لطفلها عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، وذلك بعد إثارة معجبيها على مواقع التواصل الذين تداولوا الخبر على نطاق واسع.

وحرصت أفنان الباتل على ترك تعليق حول وضعها لطفلها الأول فقالت: ”الحمد لله حد اللا حد حد الهنا والرضا والسعد الحمد لله على تباشير الفرح رزقنا الله بابننا الأول تركي عبدالعزيز“

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