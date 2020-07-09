شمس الكويتية تشتم طليقها ثم تمدحه

أحدثت الفنانة الكويتية شمس الضجة مجدداً بسببب ظهورها في فيديو جديد تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وبدت في المقطع وهي تتحدث عن طليقها وقالت إنها شعرت بالحنين إليه.

إلا أن أكثر ما أثار الانتباه هو أنها وصفته بالقول "واحد كلب". وتابعت أنها اشتاقت لأحاديثه وللضحك برفقته قبل أن تعاود وصفه بالنذل. وأضافت: "نذل بس طيب، يضحك بس نصاب. دمه خفيف ويحبني وأنا كنت أحبه طبعاً وكنا مستمتعين بس حيوان، نعال".

وكررت التعبير عن شوقها إليه وتوجهت إلى المتابعين بالسؤال عما إذا اختبروا تجربة مماثلة أي أن يشتاقوا إلى شخص تبين أنه لا يتمتع بالصفات الجيدة. وعبرت اخيراً عن شعورها بالجوع حيث قررت تناول ثمرة تفاح.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة في أوساط متابعي تلك الحسابات حيث شاهده على أحدها في ساعات قليلة أكثر من 56 ألف متابع. وانقسم هؤلاء بين من انتقدوا الفنانة بسبب شتمها الرجل ومن رأوا أنها تتسم بالصراحة معبرين عن إعجابهم بشخصيتها الخارجة على المألوف.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

الفنانة شمس الكويتية تثير الجدل باعترافات مثيرة عبر "انستجرام"

للمرة الأولى شمس الكويتية تتذكر والدها بكلام مؤثر